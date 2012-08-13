Аэропорт «Донецк» за 7 месяцев увеличил пассажиропоток на 33% - до 562,3 тыс. пас.

Международный аэропорт «Донецк» в январе-июле 2012 года увеличил пассажиропоток на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 562,294 тыс. пассажиров.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, за 7 месяцев 2012 года аэропорт обслужил 10,775 тыс. рейсов, в том числе 4,647 тыс. внутренних рейсов и 6,128 тыс. международных рейсов.

В июле 2012 года с учетом регулярных рейсов пассажиропоток на внутренних рейсах составил 26,220 тыс. человек, на международных — 76,314 тыс. человек.

В июле 2012 года аэропорт «Донецк» обслужил 1,857 тыс. рейсов.

За 7 месяцев 2012 г. в аэропорту «Донецк» обработаны 83,2 тонн груза и 11,8 тонн почты.

Справка УНИАН. "Международный аэропорт "Донецк" имени С.С. Прокофьева” является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины.

Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

КП "Международный аэропорт "Донецк" в 2011 году принял и отправил 829,3 тыс. пассажиров - на 35,5% больше, чем годом ранее. За 6 месяцев 2012 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 37,46% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 459,758 тыс. пассажиров.