«Укрзализныця» сократила втрое время пребывания полувагонов на территории СНГ

15:32, 13 августа 2012
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в июле 2012 года сократила время пребывания полувагонов, переданных на баланс госпредприятия "Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ), на территории СНГ в 3,3 раза — с 19,6 до 5,92 суток.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», благодаря изменению статуса полувагонов и крытых вагонов на «собственный», в июле 2012 года в среднем в сутки в странах СНГ находилось 1195 полувагонов, в то время как в июле 2011 года — 7540.

Кроме того, в июле 2012 года время пребывания крытых вагонов УТЛЦ составило 17,34 — на 1,96 суток меньше, чем в июле 2011 года.

Количество крытых вагонов, задействованных в перевозках в странах СНГ, в июле 2012 года сократилось по сравнению с июлем 2011 года в 5,6 раза — до 621 единицы.

Также в «Укрзализныце» сообщили, что УТЛЦ активизирует работу по возвращению крытых вагонов из стран Средней Азии. В частности, в июле 2011 года количество таких вагонов на территории стран Средней Азии составляло 16,7% от общего количества вагонов, находящихся в странах СНГ, в то время как в июле 2012 года их доля составила 31,2%.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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