На 1,5 млрд грн увеличены расходы на автомагистрали через Днепр в Запорожье и Черкассах

Кабинет министров Украины перераспределил в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных на 2012 год в специальном фонде госбюджета Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодор), 1,528 млрд грн на увеличение расходов по программе строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в городах Запорожье и Черкассах.

Соответствующее распоряжение правительства № 554-р принято 8 августа.

Согласно распоряжению, средства перераспределяются из расходов по программе выполнения долговых обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабинета министров Украины, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.