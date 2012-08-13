На 1,5 млрд грн увеличены расходы на автомагистрали через Днепр в Запорожье и Черкассах
15:49, 13 августа 2012Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины перераспределил в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных на 2012 год в специальном фонде госбюджета Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодор), 1,528 млрд грн на увеличение расходов по программе строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в городах Запорожье и Черкассах.
Соответствующее распоряжение правительства № 554-р принято 8 августа.
Согласно распоряжению, средства перераспределяются из расходов по программе выполнения долговых обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабинета министров Украины, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.
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