ПЖД за январь-июль увеличила перечисления в бюджет и соцфонды на 3,7%

Приднепровская железная дорога выполнила финансовые обязательства за январь-июль 2012 года, увеличив относительно аналогичного периода прошлого года перечисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования, на 3,7% или на 56 млн грн - до 1,575 млрд грн. Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, стабильная работа магистрали также позволила своевременно выплачивать зарплату своим работникам.

В частности, в госбюджет перечислено 666,7 млн грн, в том числе налога на прибыль – 158,4 млн грн, НДС – 502,5 млн грн. В местные бюджеты направлено 266,7млн грн. Взносы в государственные целевые фонды социального страхования за отчетный период составили 641,7 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.