В июле ПЖД отремонтировала 580 полувагонов

В июле 2012 г в специализированных вагоноремонтных депо Приднепровской железной дороги отремонтировано 580 грузовых полувагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в депо Нижнеднепровск-Узел и станции Батуринская отремонтировано по 180 полувагонов, на станции Мудреная – 160, Пятихатки – 60 полувагонов.

За январь-июль т. г. на магистрали отремонтировано 4,58 тыс. вагонов.

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 г Укрзализныця определила базовые ремонтне депо для государственных компаний, на баланс которых передан парк грузовых вагонов ж/дорог. Это станции Батуринская, Мудреная, Нижнеднепровск-Узел, Пятихатки, Пологи, Мелитополь, Запорожье-Левое и Джанкой. Данная мера предпринята для концентрации финансового и кадрового потенциала ПЖД с целью содержать парк грудового подвижного состава в надлежащем состоянии.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская. Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.