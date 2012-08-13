Кабмин увеличил на 1,5 млрд грн расходы на строительство автомагистралей через Днепр

Кабинет министров Украины перераспределил в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных на 2012 год в специальном фонде госбюджета Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодор), 1,528 млрд грн на увеличение расходов по программе строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в городах Запорожье и Черкассах.

Соответствующее распоряжение правительства № 554-р принято 8 августа.

Согласно распоряжению, средства перераспределяются из расходов по программе выполнения долговых обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабинета министров Украины, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Справка УНИАН. В 2009 году на капитальный ремонт автодорожного моста через Днепр в Черкассах Кабинет министров вместо 96 млн грн выделил из государственного бюджета 6,3 млн грн, что позволило провести косметический ремонт моста. Длина автодорожной части черкасского моста составляет 1,174 км, длина всей переправы через Днепр – 17 км.

Проект строительства автотранспортного мостового перехода в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Согласно проекту возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а также строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение ближайших 8 лет.

В декабре 2010 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мост через Днепр в Запорожье будет построен максимум в 2012 году, в августе 2011 года — что первую очередь сдадут в начале 2013 года.