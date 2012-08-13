Мининфраструктуры утвердило задачи Координационного совета по Придунавью

Министерство инфраструктуры Украины определило основные задачи и утвердило персональный состав Координационного совета морехозяйственных предприятий Придунавья.

Как сообщает пресс-служба министерства, согласно приказу № 476, подписанному 8 августа 2012 года, возглавил Координационный совет заместитель директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Мининфраструктуры Игорь Горобец. Заместителем председателя совета назначен руководитель Украинского Дунайского пароходства Александр Долгов.

В состав Координационного совета вошли специалисты Мининфраструктуры, руководители государственного предприятия «Дельта-лоцман», Ренийского, Измаильского и Усть-Дунайского морских торговых портов, представители Одесской железной дороги, Службы автомобильных дорог в Одесской области, а также по согласию - Измаильский городской голова, председатель Ренийского городского совета и Килийской райгосадминистрации, начальник Управления морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской областной государственной администрации.

Согласно приказу, члены совета будут, в частности, участвовать в разработке и обсуждении проектов нормативных актов, касающихся вопросов тарифного регулирования и приоритетного развития морехозяйственных предприятий и территорий Дунайского региона.

Кроме того, Координационный совет будет осуществлять анализ перевозок грузов Украинским Дунайским пароходством, а также их переработки портами региона.

На основе данных анализа будут готовиться предложения по привлечению дополнительных грузопотоков для полного использования производственных мощностей предприятий.