В Киеве на Троещине запустят два новых трамвайных маршрута, чтобы жителям было комфортнее добираться к новой станции кольцевой электрички.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

В частности, первый трамвайный маршрут будет организован от станции «Милославская» до железнодорожной платформы «Радужная». Перевозку пассажиров будут обеспечивать 10 односложных трамваев.

Второй маршрут будет организован от остановки ул. Сабурова до железнодорожной платформы «Радужная». К перевозке пассажиров на удлиненном маршруте будет задействовано 5 двухсложных трамвайных поездов (10 вагонов).

Для улучшения транспортного обслуживания жителей жилого массива Троещина в «межпиковые» часы, когда кольцевая городская электричка не работает, движение трамваев будет организовано от станции «Милославская» до станции «Генерала Ватутина». Здесь пассажиры смогут воспользоваться услугами нового специального троллейбусного маршрута ускоренного режима движения «Железнодорожная станция Зенит – Транспортно-пересадочный узел на просп. Генерала Ватутина» (I очередь).

В перспективе, с введением раздельных полос для движения общественного транспорта на Московском проспекте и улице Елены Телиги, этот троллейбусный маршрут планируется продлить до станций метрополитена Дорогожичи и Шулявская (ІІ очередь), отметили в КГГА.

Также планируется внести изменения в трассу следования автобусов маршрута № 61 «ул. Милославская – железнодорожная платформа «Троещина».

Для улучшения транспортного сообщения жителей улиц Милославской и Лисковской со скоростной трамвайной линией, движение автобусов маршрута № 61 в направлении железнодорожной платформы «Троещина» будет организовано по улицам Милославская и Лисковская, добавили в пресс-службе.