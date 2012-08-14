Поселковый голова, сбивший трех велосипедистов, арестован

Ленинский районный суд Луганска арестовал 32-летнего поселкового голову из Новопсковского района Луганской области, сбившего на автомобиле трех велосипедистов, двое из которых погибли.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Александр Зайцев, такое решение принято на заседании суда 13 августа. По его словам, чиновник в настоящее время находится в луганском СИЗО.

По информации отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, погибшие велосипедисты были жителями Новопсковского района - парень 1994 г.р. и девушка 1985 г.р.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 августа в Новопсковском районе Луганской области поселковый голова, двигаясь на автомобиле «Фольксваген-Пассат» по автодороге «Новоайдар-Новопсков», сбил трех велосипедистов. Двое из них погибли. Девушка 1996 г.р. выжила и с телесными повреждениями госпитализирована в Луганскую областную клиническую больницу. Водитель с места происшествия скрылся, а позже был задержан.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины.