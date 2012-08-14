Ильичевский порт в т.г. увеличит инвестиции в производство в 4,4 раза — до 487 млн грн

Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) согласно финансовому плану, в 2012 году увеличит инвестиции в производственную сферу в 4,4 раза — до 487 млн грн.

Как сообщили УНИАН в порту, в частности, капитальные инвестиции ИМТП в модернизацию и обновление кранового парка и оборудования порта составят в 2012 году более 330 млн грн.

За 5 месяцев 2012 года инвестиции составили 38,8 млн гривен - более чем в 2 раза больше, чем за январь-май 2011 года.

Так в 2012 г. порт ввел в эксплуатацию два новых крана-манипулятора и причальный контейнерный перегружатель, а также приступит к модернизации контейнерного перегружателя, что позволит порту вести обработку современных контейнеровозов вместимостью до 8 тыс. TEU в три технологических хода.

До конца года порт планирует приобретение еще четырех кранов-манипуляторов и трех мобильных кранов грузоподъемностью 75 тонн для генеральных и навалочных грузов, шести ковшевых погрузчиков и другого перегрузочного оборудования.

Также порт приобретет новый дизель-генератор для плавкрана «Богатырь». До конца года после модернизации будут введены краны «Сокол» и «Кондор».

В то же время, в порту сообщили, что в связи с сезонным падением объемов грузопереработки, администрация порта до 1 сентября приостановила ряд работ по ремонту перегрузочной техники и приобретению нового оборудования, кроме случаев, которые могут привести к нарушению технологического процесса работы предприятия.

Напомним, в 2011 году сумма капитальных инвестиций ИМТП составила 110,1 млн гривен.

В 2012 году порт планировал инвестировать в обновление и модернизацию техники около 15 млн евро.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.

Годовая проектная мощность ИМТП - свыше 30 млн тонн, пропускная способность по перевалке контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием 3 океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.