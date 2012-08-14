Железные дороги за 7 месяцев через Интернет реализовали около 990 тысяч билетов

Железные дороги Украины за 7 месяцев 2012 года через Интернет реализовали 989,8 тыс. железнодорожных билетов.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Игорь Бреус.

По его словам, в частности, за июль 2012 года через Интернет реализовано 456 тыс. проездных документов, или 3,6% от общего количества билетов.

Продажи железнодорожных билетов через Интернет ежемесячно увеличиваются на 1,5%.

Напомним, в течение 2009 года через Интернет пассажиры приобрели около 83,5 тыс. билетов, в 2010 году - 132,5 тыс., в 2011- 693,9 тыс. билетов.

С 2008 года, с начала внедрения продажи железнодорожных билетов через Интернет, через Всемирную сеть приобретено около 1,9 млн железнодорожных билетов.

Справка УНИАН. Новую систему продажи проездных документов через Интернет в пассажирских перевозках «Укрзализныця» внедрила 17 мая 2012 года.

Новая система позволяет оплатить проездные документы через Интернет системами НСМЭП, VISA, MasterCard, Webmoney.

За операцию резервирования пассажиры платят 17 грн за одно место, за операцию оформления с оплатой проезда - 7 грн за одно место.