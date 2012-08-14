ДЖД в июне-июле в дальнем сообщении перевезла 1,57 млн пассажиров

Поезда формирования Донецкой железной дороги (ДЖД) в июне-июле 2012 года в дальнем сообщении перевезли более 1,57 млн пассажиров.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, в июне-июле дорога предложила почти 1,693 млн мест, из которых было выкуплено 92,7%.

Для укомплектования полных схем пассажирских поездов дорога задействовала 611 пассажирских вагонов.

В летний период ежесуточно курсирует в среднем 19 поездов формирования Донецкой железной дороги, в том числе 4 дополнительных поезда в крымском сообщении.

В южном направлении поезда ДЖД курсируют c максимальными схемами (до 20 вагонов).

Так, на июль 2012 года на поезда формирования ДЖД в крымском направлении было предложено 182,488 тыс. мест, выкуплено 168,368 тыс. мест (93%).

В обратном направлении ДЖД предложила 180,7 тыс. мест, из которых было выкуплено 156,899 мест (87%).

На август в направлении Крыма ДЖД предложила 183,526 тыс. билетов.

В то же время, в ДЖД отмечают, что направление поездок в августе традиционно меняется — пассажиры возвращаются с отдыха.

Напомним, Донецкая железная дорога (ДЖД) отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-июне 2012 года сократила перевозку грузов на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 70,7 млн тонн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).