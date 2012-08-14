В Черниговской области на границе с Беларусью - километровая очередь авто

В Черниговской области на границе с Беларусью возникла очередь из около 350 автомобилей.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Черниговского пограничного отряда Александр Дудко, в связи с внезапным ухудшением погодных условий на территории Украины и массовым отъездом отдыхающих (граждан стран СНГ) на въезд в Республику Беларусь перед международным пунктом пропуска автомобильного соединения "Новая Гута" образовалась очередь, которая состоит из около 350 легковых автомобилей. Причем, как уточнили в пресс-службе, на отрезке между украинским пунктом пропуска "Новые Яриловичи" и белорусским "Новая Гута" собралось около 250 автомобилей.

Пограничники подчеркивают, что персонал отдела пограничной службы "Добрянка" Черниговского пограничного отряда в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Новые Яриловичи" (пропускная способность которого на сегодняшний день составляет 3390 автомобилей и 10 тысяч граждан в сутки) в штатном режиме обеспечивает пересечение гражданами государственной границы Украины.

В то же время, руководство Черниговского пограничного отряда обратилось с просьбой к жителям области и всем гостям Украины, при возможности, чтобы не создавать очередей в указанном направлении, изменить маршрут движения и пересекать государственную границу в других пунктах пропуска: "Сеньковка" (Украина) – "Веселовка" (Республика Беларусь) – "Новые Юрковичи" (Российская Федерация) и "Славутич" (Украина) – "Комарин" (Республика Беларусь).