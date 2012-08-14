Wizz Air ввел специальные тарифы на рейсы в Италию для пассажиров Wind Jet

Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, ввел специальные тарифы на перелеты в Италию для пассажиров авиакомпании Wind Jet, приостановившей выполнение рейсов.

Как сообщает компания, в частности, специальная цена 569 грн + сбор за бронирование для рейсов ТОВ «Авиалинии Визз Эйр Украина» вводится на авиаперелеты на направлении Киев/Жуляны – Венеция/Тревизо, которое является альтернативой отмененному рейсу Wind Jet Киев/Борисполь – Римини.

На рейсы Wizz Air Бухарест – Форли, Прага – Бергамо и Прага – Венеция/Тревизо, альтернативным отмененным рейсам Windjet Бухарест – Римини и Прага – Римини установлена цена от 49,99 евро + сбор за бронирование.

Пассажиры авиакомпании Wind Jet с действующими билетами на рейсы, которые также выполняет Wizz Air, могут заказать билет на альтернативный перелет через информационный центр Wizz Air.

При вылете такие пассажиры должны иметь при себе оригинал бронирования рейса авиакомпании Windjet.

Приобрести билеты по указанным тарифам возможно только в случае наличия свободных мест на рейсе, поэтому стоит заранее обратиться в информационный центр авиакомпании.

Напомним, лоукост-авиакомпания Wind Jet (Италия) начала выполнение регулярных рейсов в Украину с 2011 года.

Wind Jet была создана на Сицилии в 2003 году. В последние месяцы - дискаунтер, выполнявший авиарейсы из Италии по 17 направлениям. В последние дни в ряде итальянских аэропортов рейсы Wind Jet неоднократно отменялись или задерживались на длительное время, в ночь с 11 на 12 августа Wind Jet полностью прекратил полеты из-за финансовых трудностей с закупкой горючего.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины, Входит в группу компаний Wizz Air.

На сегодняшний день флот авиакомпании «Визз Эйр Украина» состоит из двух самолетов Airbus A320. Базовый аэропорт - “Киев” (Жуляны).

В 2011 году авиакомпания «Визз Эйр Украина» перевезла 570 тыс. пассажиров.

Wizz Air является крупнейшим лоукост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпания эксплуатирует 38 самолетов Airbus A320 и осуществляет пассажирские авиаперевозки с 15 баз в более чем 70 направлениях в 27 странах.