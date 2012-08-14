НКРСИ 16 августа рассмотрит спор между «Крымтелом» и «Укртелекомом»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на своем заседании 16 августа рассмотрит вопрос «О досудебном урегулировании спора между ООО ПК «Крымтел» и ПАО «Укртелеком».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Как отметили в пресс-службе, комиссия обязала «Укртелеком» и «Крымтел» до 14 августа провести переговоры по взаимосоединению телесетей и в случае необходимости обратиться в НКРСИ для досудебного решения спора, согласно ст. 61 Закона «О телекоммуникациях».

При этом должны быть в полной мере защищены права потребителей на получение услуг связи.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2012 года «Укртелеком» разорвал договор о взаимосоединении своей телекоммуникационной сети с сетью ООО ПК «Крымтел» и лишил последнюю доступа к телекоммуникационной сети общего пользования Украины.

Формальным обоснование разрыва договора явилось признание судом «Крымтела» банкротом и наличие долга в 10 млн грн «Укртелекому».

В «Крымтеле» считают, что «Укртелеком» нарушил действующее законодательство. По мнению компании «Крымтел», разрыв взаимосоединения в одностороннем порядке является допустимым только после рассмотрения спора НКРСИ, которая является центральным органом в отрасли связи, однако «Укртелеком» не обращался к регулятору и уклоняется от проведения переговоров с «Крымтелом».

Действия ОАО «Укртелеком» по разрыву взаимосоединения привели к тому, что около 20 тыс. абонентов (в том числе физические лица – 16,2 тыс., юридические лица – 3,4 тыс.) не могли получать телекоммуникационные услуги.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн.

ООО "Производственная компания "Крымтел" (г. Симферополь) создано в октябре 1993 года, специализируется на предоставлении услуг цифровой городской связи в АР Крым, количество абонентов – более 16 тыс.