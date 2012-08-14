Эксперт: закон о морпортах будет стимулировать приход в отрасль крупных компаний

Новый закон «О морских портах» будет стимулировать приход в портовую отрасль очень мощных и крупных компаний с собственными грузами, способных организовывать новые морские терминалы.

Такое мнение УНИАН высказал адвокат по морскому праву Игорь Петросенко.

«На рынок морских портов с новыми грузами, технологиями и транспортными потоками придут очень мощные в финансовом отношении компании, способные организовать новый морской терминал, а по сути новый порт», - сказал он.

По мнению эксперта, такие крупные грузовладельцы смогут «в минимальной степени зависеть от таких органов, как Совет порта и Департамент морского и речного транспорта Украины».

В то же время И.Петросенко отметил, что установленные в законе способы регулирования и управления по отношению к основным субъектам морского бизнеса - владельцам морских терминалов «будут неизбежно выталкивать их за пределы уже существующих морских портов, в которых останутся работать компании, главным достоинством которых является достижение «взаимовыгодного» согласия с органами государственного управления Украины».

По словам И.Петросенко, определение морского терминала, приведенное в законе о морских портах, «действительно указывает на внутреннюю принадлежность морского терминала в пределах морского порта. Но далее приведенная терминология устанавливает разделение, правда, достаточно условное, объектов портовой инфраструктуры общего и индивидуального характера, которые могут использоваться стивидорными компаниями».

Кроме того, юрист отметил, что «в дальнейшем разработчики закона фактически и юридически уравнивают правовой статус морского порта и морского терминала как субъектов правоотношений в части обеспечения публично-фискальных функций и ликвидации чрезвычайных происшествий».

Справка УНИАН. Закон Украины «О морских портах», определяющий правовые, экономические и организационные основы деятельности в морских портах, вступил в силу 27 июня 2012 года.

Закон, в частности, определяет особенности приватизации объектов портовой инфраструктуры. Согласно закону, объектами приватизации являются единые имущественные комплексы государственных предприятий и акции публичных акционерных обществ, акции, принадлежащие государству в уставном капитале хозяйственных обществ.

Закон не распространяется на речные порты, морские рыбные порты, пункты базирования Военно-морских сил Украины, морской охраны центрального органа исполнительной власти, которые обеспечивают реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы, а также на пункты базирования военно-морских кораблей иностранных государств, которые в соответствии с международными договорами временно находятся на территории Украины.

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