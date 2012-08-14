Количество абонентов фиксированной телефонной связи в Украине снизилось до 12,1 млн

Количество абонентов фиксированной телефонной связи в Украине по итогам первого полугодия 2012 года снизилось по сравнению с первым полугодием 2011 года более чем на 1,1%, или на 138,2 тыс., и составило 12,103 млн человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы статистики Украины.

При этом, согласно данным Госстата, количество абонентов фиксированной городской телефонной связи в Украине за отчетный период снизилось на 66,6 тыс. и составило более 10,551 млн.

Количество абонентов фиксированной сельской телефонной связи в Украине в первом полугодии 2012 года снизилось на 71,6 тыс. и составило 1,552 млн.

Количество таксофонов фиксированной телефонной связи в Украине в первом полугодии 2012 года снизилось, по сравнению с первым полугодием 2011 года, более чем на 33% и составило 17129 шт. (из них в сельской местности – 481 таксофон).

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. количество абонентов фиксированной телефонной связи в Украине снизилось на 260,5 тыс. – до 12,7 млн.