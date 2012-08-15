«Укрзализныця» зафиксировала на магистральных путях 28 заброшенных грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по состоянию на утро 14 августа зафиксировала на железных дорогах Украины на путях станций и на подходах к предприятиям-грузополучателям 28 грузовых поездов.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», за неделю количество не принятых к разгрузке-погрузке поездов увеличилось на 19 единиц.

В частности, на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) простаивают 18 составов, на Одесской железной дороге (ОЖД) заброшено 7 поездов и на Приднепровской (ПЖД) - 3.

Из-за нарушения предприятиями нормативных сроков погрузки и выгрузки задержаны и изъяты из обращения 1178 вагонов.

«Укрзализныця» отмечает, что предприятия не выполняют нормы и значительно превышают время пользования вагонами под грузовыми операциями на подъездных путях, что приводит к потерям погрузочных ресурсов.

Кроме того, брошенные поезда нередко препятствуют движению грузовых и пассажирских поездов на магистральных путях.

«Укрзализныця» настаивает на соблюдении норм единого технологического процесса (ЕТП) и требует от грузоотправителей и грузовладельцев своевременного возврата дефицитного подвижного состава.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 августа «Укрзализныця» зафиксировала на подъездных путях к предприятиям 9 заброшенных грузовых поездов.

Железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.