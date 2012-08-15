На путях и переездах железных дорог Украины с начала года произошло 46 ДТП

За январь-июль 2012 года на железнодорожных переездах и путях железных дорог Украины произошло 46 случаев ДТП, в том числе 41 - на переездах и 5 - на путях вне переездов.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в результате ДТП за этот период погибли 5 человек и 20 травмированы.

Вина железной дороги ни в одном из этих случаев не выявлена.

По сравнению с соответствующим периодом 2011 года количество ДТП на железных дорогах увеличилось на 9 случаев, количество погибших уменьшилось на 4 человека, а количество травмированных увеличилось на 11 человек.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что с начала 2012 года допущено 108 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог.

«Четкое и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения - это надежная защита от трагедий и неприятностей», - отмечает «Укрзализныця».