НКРСИ планирует обеспечить Интернетом 80% украинцев к 2020 году

Создание Фонда универсальных услуг в Украине позволит к 2020 году обеспечить Интернетом 80% жителей Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Согласно сообщению, специалисты НКРСИ, опираясь на мировой опыт, проанализировали текущее состояние рынка телекоммуникационных услуг в Украине и «пришли к выводу, что создание Фонда ускорит рост уровня проникновения» услуг широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в Украине.

Так, при текущем росте рынка на 8% (по данным на 2011 год) и дополнительном финансировании из Фонда в 2020 году уровень покрытия ШПД достигнет почти 80%.

Это, по мнению НКРСИ, приблизит Украину по уровню проникновения ШПД в расчете на 100 жителей к таким государствам, как Франция, Япония, Германия и др. Сегодня Украина находится на 62-м месте по проникновению Интернета.

В то же время, по прогнозам НКРСИ, уровень проникновения ШПД в Украине без использования средств Фонда универсальных услуг к 2020 году составит не более 50%.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2012 года НКРСИ приняла за основу правительственный проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с созданием Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг».

Целью создания этого Фонда в составе специального фонда Государственного бюджета Украины является удовлетворение спроса населения Украины в общедоступных телекоммуникационных услугах, в первую очередь населения сельских, горных районов, а также таких групп потребителей, как малообеспеченные семьи, пенсионеры и инвалиды. Кроме того, Фонд будет служить для компенсации убытков от предоставления операторами, провайдерами телекоммуникаций общедоступных телекоммуникационных услуг по регулируемым тарифам.

Распорядителем Фонда должна стать НКРСИ, Фонд формируется за счет уплаты операторами сбора в виде целевой надбавки к тарифу на телекоммуникационные услуги в размере 3,5%.

В настоящее время в НКРСИ проходит проработка замечаний и предложений, полученных во время общественного обсуждения проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с созданием Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг».