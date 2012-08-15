Новый терминал на Карантинном молу в Одесском порту может быть введен в 2014 году

Первая очередь нового терминала на Карантинном молу в Одесском порту, которая будет построена на 17 га намытой территории, может быть введена в эксплуатацию не ранее 2014 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Одесском порту.

«Несколько заявлений делалось в разное время, но, судя по тому, что мы только до конца 2012 года намоем эту территорию, весь 2013 год у нас уйдет на то, чтобы все это укатать, а перегружатели (для оборудования терминала — УНИАН) придут в конце 2013 года, то первая очередь сможет заработать в 2014 году», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на сегодняшний день нет информации о возможных сроках реализации второй очереди проекта.

Собеседник агентства сообщил, что мощность первой очереди нового терминала составит около 600 тыс. TEU, что позволит в целом увеличить мощности по переработке контейнеров на Карантинному молу до около 1,2 млн TEU, а общую мощность Одесского порта с учетом контейнерного терминала в Хлебной гавани — до около 1,5 млн TEU.

«1,5 млн TEU — это будет общая перевалка Одесского порта с учетом Карантинного мола и Хлебной гавани», - сказал он.

Напомним, что ранее планировалось первую очередь строительства нового терминала на Карантинном молу завершить в середине 2012 года, а полностью объект ввести в 2014 году.

Справка УНИАН. Строительство нового терминала на Карантинном молу осуществляет «ГПК Украина», оператором контейнерного терминала, расположенного на базе причалов №№42-43 в Хлебной гавани выступает компания «Бруклин киев порт».

В 2011 году «Бруклин Киев порт» перевалил 137,7 тыс. TEU, в 2012 году компания планирует увеличить объем перевалки на 9,% - до 150 тыс. TEU.

По данным «ГПК Украина», мощность нового контейнерного терминала на Карантинном молу составит 600 тыс. TEU. Проект предусматривает образование (намыв) территории площадью 19,3 га и дноуглубление акватории площадью 65 га. Терминал будет включать в себя 2 причала общей длиной 650 м и глубиной 15 м, оборудованные контейнерными перегружателями, открытые складские площадки для контейнеров, оборудованные козловыми пневмоколесными кранами площадью 65,19 тыс. кв.м, подъездную автодорогу длиной 450 м, административно-бытовое здание и вспомогательные, сантехнические, электротехнические здания и сооружения, обслуживающие комплекс.

В перспективе предполагается увеличение проектной глубины контейнерного терминала до 16 м.

Строительство на паритетных началах ведут Одесский порт и инвестор - компания "ГПК-Украина", выигравшая соответствующий тендер. Общий объем инвестиций компании «ГПК-Украина» в новый терминал составит 200 млн долларов.

Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

ГП «Одесский морской торговый порт» в 2011 году увеличило переработку грузов на 3,7% по сравнению с 2010 годом - до 25,621 млн тонн.