Samsung запустила в продажу новый планшетный компьютер. К устройству прилагается стилус

Компания Samsung Electronics представила новый планшетный компьютер Galaxy Note 10.1, сообщает Reuters.

К устройству прилагается стилус, который по мнению производителя, «изменит правила игры» и расширит возможности пользователя при «создании контента» по сравнению с другими планшетными компьютерами.

Анонсируемая цена нового планшета – 499 долл., что по мнению некоторых аналитиков, не позволит ему создать серьезную конкуренцию iPad, так как Apple планирует выпустить более доступную версию своих планшетников.

В США, Великобритании и Южной Корее новый планшет можно будет купить уже в четверг, 16 августа.