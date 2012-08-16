Samsung запустила в продажу новый планшетный компьютер. К устройству прилагается стилус
09:41, 16 августа 2012Транспорт/Связь
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Компания Samsung Electronics представила новый планшетный компьютер Galaxy Note 10.1, сообщает Reuters.
К устройству прилагается стилус, который по мнению производителя, «изменит правила игры» и расширит возможности пользователя при «создании контента» по сравнению с другими планшетными компьютерами.
Анонсируемая цена нового планшета – 499 долл., что по мнению некоторых аналитиков, не позволит ему создать серьезную конкуренцию iPad, так как Apple планирует выпустить более доступную версию своих планшетников.
В США, Великобритании и Южной Корее новый планшет можно будет купить уже в четверг, 16 августа.
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