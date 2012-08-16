В Исландии из-за угрозы взрыва совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота»
11:34, 16 августа 2012Транспорт/Связь
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В Исландии совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Airbus A330, выполнявший рейс Нью-Йорк - Москва, из-за угрозы взрыва.
Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании.
«Сообщение о бомбе поступило в полицию Нью-Йорка, когда самолет уже находился в полете. После этого командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Рейкьявике», - сказал сотрудник авиакомпании.
Он отметил, что на борту самолета находилось 256 человек.
Предполагается, что самолет должен вылететь в Москву вечером 16 августа.
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