Количество пересекающих границу в последние дни достигло показателей Евро-2012

Государственная пограничная служба Украины отмечает значительное увеличение пассажиро-транспортного потока на государственной границе, что связано с окончанием туристического сезона и возвращением граждан других стран домой накануне начала нового учебного года и ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Так, за последние сутки границы Украины пересекло более 380 тыс. чел. и более 79 тыс. транспортных средств. А в выходные ожидается 400 тыс. чел. и больше. Специалисты отмечают, что такие пиковые нагрузки на пункты пропуска через государственную границу наблюдались во время главных матчей Евро-2012.

Учитывая эту ситуацию, Государственная пограничная служба Украины вместе с другими партнерскими службами принимает ряд мер для ритмичности пропускных операций и синхронизации совместных действий с зарубежными коллегами, отмечается в сообщении.

Вместе с тем Государственная пограничная служба напоминает автотуристам и гостям Украины о необходимости четкого планирования собственного путешествия, использования всей сети существующих пунктов пропуска, особенно на украинско-российской и украинско-белорусской границах.