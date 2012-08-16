В России вводятся специальные тарифы в зависимости от времени продажи ж/д билетов

ОАО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") вводит специальные тарифы в зависимости от глубины продажи билетов.

Об этом говорится на официальном сайте Российских железных дорог.

Согласно сообщению, 18 августа 2012 года открывается продажа билетов по специальным тарифам в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования ОАО "ФПК" во внутригосударственном сообщении отправлением с 1 октября по 26 декабря 2012 года:

при покупке билета в период от 45 до 31 суток до даты отправления поезда билет будет стоить на 50% дешевле (специальный тариф не применяется одновременно с тарифом "Студенческий", который предоставляет возможность приобрести билет на верхнюю полку купейных вагонов на 50% дешевле);

при покупке билета в период от 30 до 11 суток до даты отправления поезда тариф остается без изменения;

при покупке билета в период от 10 суток до даты отправления поезда билет будет стоить на 10% дороже.

Ограничения по применению специальных тарифов: специальные тарифы не применяются при оформлении групповых перевозок, а также при оформлении билетов в поезда, курсирующие в сообщении с Калининградской областью, поскольку перевозки в купейных и плацкартных вагонах в сообщении с Калининградской областью являются дотируемыми.