"Киевавтодор" начнет реконструкцию ливнеприемной системы с наиболее подтапливаемых мест

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" планирует начать реконструкцию ливнеприемной и канализационной систем столицы с наиболее подтапливаемых мест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Георгий Глинский сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Во время последнего ливня 6 июня мы зафиксировали 43 места, которые были подтоплены. И мы определили причину этого подтопления - ливнеприемные решетки забиты мусором", - сказал Г.Глинский.

Гендиректор "Киевавтодора" сообщил, что разрабатывается городская программа по реконструкции и ремонту ливневой и канализационной систем столицы, которая будет финансироваться в рамках программы социально-экономического развития на 2013 год. "Нужно около 2,7 млрд грн, если делать в целом всю систему идеально", - отметил он.

По его словам, в рамках реконструкции канализационно-ливневой сети планируется увеличить русло входа воды в реках Днепр и Лыбидь. "Во-первых, это очистительные сооружения, их нужно реконструировать, достроить... Потом нужно проводить работы в руслах открытых водоемов, куда попадает вода из ливневой системы. Потом - работа с коллекторами, из которых около 12% уже не справляются с потоками воды", - уточнил он.

Г.Глинский отметил, что в районе станции метро «Левобережная» для решения проблемы подтопления необходимо увеличивать пропускную способность канализационно-ливневой сети.

"Сейчас эта программа рассматривается в Киевском городском совете для того, чтобы на ближайшие годы предусмотреть постепенное финансирование для ее реализации", - сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор".