Законодательно упорядочат контроль оплаты штрафов за нарушение ПДД

Кабинет министров на заседании 15 сентября одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения требований к исполнительному документу», разработанный Министерством юстиции с целью обеспечения надлежащего контроля над оплатой штрафов за нарушение правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам министра юстиции Александра Лавриновича, проектом предусматривается внести изменения в статью 8 Закона «Об исполнительном производстве» с целью уточнения органа, который будет выступать взыскателем средств по исполнительным документам о взыскании в доход государства или о совершении других действий в пользу или в интересах государства.

Также проект предусматривает привести положения указанной нормы в соответствия со статьей 305 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

А.Лавринович отметил, что с целью совершенствования идентификации сторон исполнительного производства законопроектом предусматривается внести изменения в статью 18 Закона «Об исполнительном производстве» и статью 283 Кодекса об административных правонарушениях.

В соответствии с этими изменениями планируется установить такое обязательное требование к исполнительному документу, как регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте.

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения требований к исполнительному документу» разработан во исполнение поручения Президента Украины от 29 ноября 2011 года № 1-1/2813.