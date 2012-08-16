Железные дороги за 7 месяцев сохранили перевозку грузов на уровне 264,445 млн тонн

Железные дороги Украины в январе-июле 2012 года перевезли 264,445 млн тонн грузов, что на 0,5% больше, чем в январе-июле 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, грузовые железнодорожные перевозки во внутреннем сообщении за 7 месяцев 2012 года сократились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 137,794 млн тонн, транзитные перевозки сократились на 16,3% - до 26,091 млн тонн.

В то же время, в январе-июле 2012 года перевозки импортных грузов выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 19,945 млн тонн, перевозки экспортных грузов выросли на 11,4% - до 80,613 млн тонн.

Во внутреннем сообщении за 7 месяцев больше всего перевезено каменного угля — 70,575 млн тонн, руды железной и марганцевой — 50,898 млн тонн, минеральных стройматериалов — 39,426 млн тонн, нефти и нефтепродуктов — 17,34 млн тонн, зерна и зернопродуктов — 12,955 млн тонн, химических и минеральных удобрений — 7,785 млн тонн, кокса — 6,898 млн тонн.

При этом «Укрзализныця» отмечает, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы перевозок зерна и зернопродуктов выросли на 96,6%, автомобилей - на 19,6%, кокса — на 3%, руды цветной — на 2%, минеральных стройматериалов — на 3%, каменного угля — на 1,3%.

Напомним, железные дороги Украины в январе-июне 2012 года перевезли 224,74 тонн грузов - на 1% больше, чем в январе-июне 2011 года. За 6 месяцев 2012 года во внутреннем сообщении железные дороги перевезли 115,87 млн тонн — на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Объем транзитных перевозок в январе-июне 2012 года сократился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 23,043 млн тонн.

В то же время, перевозка импортных грузов в январе-июне 2012 года возросла на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 17 млн тонн, перевозка экспортных грузов увеличилась на 10,9% - до 68,814 млн тонн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.