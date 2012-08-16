Транзитные мощности железных дорог Украины задействованы на 50%

Транзитные мощности и пропускная способность железных дорог Украины задействованы на 50%.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного коммерческого управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Юрий Меркулов.

«Пропускная способность железных дорог Украины - 100 млн тонн грузов ежегодно, в прошлом году мы перевезли 51 млн тонн - всего 50%. Мы обеспокоены уменьшением объемов транзитных перевозок и прилагаем усилия для развития транзитных перевозок», - сказал он.

По словам Ю.Меркулова, в частности, для развития транзитных перевозок «Укрзализныця» повышает пропускную способность отдельных участков, скорость транспортировки, вводит автоматизированные системы для сокращения и облегчения перевозочного процесса.

Кроме того, упрощаются таможенные и другие виды контроля при пересечении границ, уменьшается количество документов разрешительного характера.

«Объемы транзитных перевозок зависят от внешнеэкономических контрактов, заключенных нашими предприятиями. Поэтому привлечению транзита необходимо содействовать на государственном уровне», - сказал он.

Напомним, за 7 месяцев 2012 года железные дороги Украины сократили транзитные перевозки на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 26,091 млн тонн.

Всего железные дороги Украины в январе-июле 2012 года перевезли 264,445 млн тонн грузов, что на 0,5% больше, чем в январе-июле 2011 года.