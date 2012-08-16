Предприятия транспорта за 7 месяцев сократили пассажирские перевозки на 3,5%

В январе-июле 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 3,895 млрд пассажиров – на 3,5% меньше, чем в январе-июле 2011 года.

Как сообщает Государственная служба статистики, пассажирооборот транспорта в январе-июле т.г. составил 77,42 млрд пасс./км, что составляет 99,1% от уровня января-июля 2011 года.

Перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте за 7 месяцев 2012 года осталась на уровне прошлого года — 252,4 млн пассажиров, в том числе перевозка городской электричкой выросла в 15,6 раза.

В частности, отправка пассажиров на Приднепровской железной дороге (ПЖД) выросла на 02,%, в то время как на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) сократилась на 4,3%, на Одесской ЖД (ОЖД) – на 2%, Львовской ЖД (ЛЖД) – на 2,3%, на Донецкой ЖД (ДЖД) – на 2%, на Южной ЖД (ЮЖД) – на 1,3%.

Автотранспортные предприятия в январе-июле 2012 г. сократили перевозку пассажиров на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 2 млрд пассажиров. Перевозки пассажиров автотранспортом частных лиц-предпринимателей сократились на 10,4%.

Авиационные предприятия Украины в январе-июле 2012 года перевезли 4,5 млн пассажиров – на 10,5% больше, чем в январе-июле 2011 года.

Предприятия водного транспорта в январе-июле 2012 года снизили перевозки пассажиров на 17,1% – до 3,6 млн пассажиров.

Перевозки пассажиров городским электротранспортом за 7 месяцев т.г. сохранились на уровне 1,7 млрд пассажиров.

Справка УНИАН. Транспортные предприятия Украины в 2011 году увеличили перевозки пассажиров на 1,9% по сравнению с 2010 годом – до 6,973 млрд человек, пассажирооборот вырос на 3,3% – до 134,3 млрд пасс./км.

В январе-июне 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 3,334 млрд пассажиров – на 4,1% меньше, чем в январе-июне 2011 года.