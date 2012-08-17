Facebook установила максимальный срок полного удаления фотографий - 30 дней

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook установила максимальный срок в 30 дней для окончательного удаления фотографий пользователей со своих серверов, сообщает издание ArsTechnica со ссылкой на представителя Facebook Фредерика Воленса.

Когда пользователь удаляет фотографию из своего профайла, он фактически посылает администрации Facebook запрос на удаление соответствующего файла с серверов соцсети. Хотя фотография перестает отображаться на странице пользователя, до удаления с сервера она по-прежнему остается доступной для просмотра при наличии прямой ссылки на нее.

До сих пор Facebook не соблюдала каких-либо фиксированных сроков удаления фотографий с серверов, отмечает ArsTechnica. Этот факт вызывал многочисленные жалобы пользователей и претензии регуляторов рынка.

В феврале текущего года компания признала наличие проблемы со сроками удаления файлов со своих серверов. По данным Facebook, причиной тому была старая система хранения фотографий, загруженных пользователями на ранних этапах развития соцсети.

Facebook неоднократно подвергалась критике за принципы хранения и использования персональных данных и контента пользователей. В частности, накануне власти Германии возобновили расследование против соцсети, обвиняя ее в создании крупной базы данных фотографий пользователей без их согласия для обеспечения работы своей технологии распознавания лиц, передает РИА "Новости".

Соцсеть, которая в мае текущего года провела первичное публичное размещение акций на бирже (IPO), согласилась на независимые проверки соблюдения приватности данных пользователей в течение 20 лет. Число пользователей крупнейшей в мире соцсети Facebook превышает 955 миллионов.