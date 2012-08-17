Введена проверка паспортов на международных перевозках

С 17 августа вступил в силу Закон «О внесении изменений в статью 22-1 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» относительно ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки.

Закон опубликован в газете «Голос Украины» (№152 от 17 августа т.г.).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 5 июня 2012 года приняла закон «О внесении изменений в статью 22-1 Закона Украины «О железнодорожном транспорте».

Изменения предусматривают, что при перевозке пассажира в международном железнодорожном сообщении перевозчик «обязан до начала такой перевозки проверить наличие у пассажира паспортного документа, удостоверяющего личность предъявителя, или документа, заменяющего его (проездной документ ребенка, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка), и отказать в перевозке пассажиру, который на его требование не предъявил необходимые документы».

Изменения предусматривают, что «за невыполнение обязанности проверить перед началом перевозки пассажира в международном железнодорожном сообщении наличие у него документов, указанных в части второй настоящей статьи, что привело к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов, перевозчик несет ответственность".

Напомним, до внесения изменений перевозчик был обязан при перевозке пассажира в международном железнодорожном сообщении до начала перевозки проверить наличие у пассажира документов, необходимых для въезда в государства следования, государства по маршруту следования, и отказать в перевозке пассажиру, который на его требование не предъявил необходимые документы.