Автотранспорт за 7 мес. увеличил грузоперевозки на 2,5%, пассажирские - сократил на 6,7%

Предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами - предпринимателями, в январе-июле 2012 года увеличили перевозки грузов на 2,5% по сравнению с январем-июлем 2011 года - до 100 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Грузооборот автомобильного транспорта в январе-июле 2012 года вырос на 2,6% по сравнению с январем-июлем 2011 года - до 20,09 млрд т/км.

Кроме того, Госстат сообщает, что пассажирские перевозки автомобильным транспортом в январе-июле 2012 года сократились на 6,7% по сравнению с январем-июлем 2011 года - до 1,975 млрд пассажиров. При этом перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц - предпринимателей снизились на 10,4%.

Пассажирооборот автотранспорта за январь-июль 2012 года снизился на 1,5% - до 28,973 млрд пасс./км.

Справка УНИАН. Предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами - предпринимателями, в 2011 году увеличили перевозки грузов на 12,6% - до 178,3 млн тонн. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в 2011 году сократились на 3,3% по сравнению с 2010 годом - до 3,6 млрд пассажиров.

В январе-июне 2012 года предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами - предпринимателями, увеличили перевозки грузов на 1,6% по сравнению с январем-июнем 2011 года - до 83,6 млн тонн и сократили пассажирские перевозки на 7,5% - до 1,682 млрд пассажиров.