Порт “Южный” представит инвесторам проект развития трех терминалов

Порт “Южный” планирует представить инвесторам проекты развития трех терминалов, в том числе терминала сыпучих материалов, терминала химических грузов и терминала растительных масел.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, потенциальные инвестиционные возможности каждого из 18 портов Украины были представлены 16 августа на расширенном заседании по вопросам организационно-технической подготовки к внедрению прозрачных механизмов использования частными инвесторами объектов портовой инфраструктуры.

Также на заседании были представлены: проект контейнерного терминала-склада рефрижераторных грузов под перевалку и обслуживание контейнерных рефрижераторов и проект, связанный с перевалкой зерновых грузов и растительных масел, которые могут быть реализованы в Ильичевском порту, а также проекты, связанные с развитием круизного туризма в Севастопольском и Ялтинском портах.

По информации Минифраструктуры, в работе рабочей группы приняли участие представители «Донецксталь – МЗ», «Полтавский ГОК», Smart Holding, Group DF, «Индустриальный союз Донбасса», Cargill AT&Enterprise Inc (США), Royal Caribbean (США), Arcelor Mittal (Индия), «Портинвест», «Бруклин-Киев», «ГПК-Украина» (Германия), «Контейнерный терминал «Ильичевск» (Россия), Американская торговая палата, Украинский национальный комитет Межнародной торговой палаты, «ВТБ Банк» (Россия), Европейский банк реконструкции и развития, Ernst&Young, Roland Berger Strategy Consultants, PriceWaterhouseCoopers, McKinsey&Company, The Boston Consulting Group, AT Kerney, Независимая ассоциация банков Украины, Федерация работодателей транспорта Украины.

Также Минифраструктуры сообщает, что в рамках реализации портовой реформы министерство предлагает концессию как наиболее распространенную в мире модель сотрудничества между государством и частными компаниями.

«Мы считаем, что именно концессия может стать основой для реализации долгосрочных инвестиционных проектов», - сказал заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович.

Справка УНИАН. Закон Украины «О морских портах», определяющий правовые, экономические и организационные основы деятельности в морских портах, вступил в силу 27 июня 2012 года.

Закон, в частности, определяет особенности приватизации объектов портовой инфраструктуры. Согласно закону, объектами приватизации являются единые имущественные комплексы государственных предприятий и акции публичных акционерных обществ, акции, принадлежащие государству в уставном капитале хозяйственных обществ.

Закон не распространяется на речные порты, морские рыбные порты, пункты базирования Военно-морских сил Украины, морской охраны центрального органа исполнительной власти, которые обеспечивают реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы, а также на пункты базирования военно-морских кораблей иностранных государств, которые в соответствии с международными договорами временно находятся на территории Украины.