Польская PKP Intercity увеличит сеть автоматов для продажи билетов почти вдвое

Варшава. Одна из крупнейших в Польше пассажирских железнодорожных компаний PKP Intercity планирует до конца текущего года увеличить сеть специальных автоматов для продажи билетов до 150 штук с ныне действующих 86 машин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании, отметив, что в столице страны, Варшаве, уже сейчас работают более 40 "билетоматов".

PKP Intercity заметила, что продает билеты не только через свои собственные "автоматы", но использует другие компании, в частности, Miennica Polska, в которых можно приобрести билеты городского транспорта.

"Во всех устройствах можно купить одноразовые билеты на проезд поездами Twoich Linii Kolejowych (TLK), Express (Ex) и Express Intercity (EIC), за исключением билетов в спальных вагонах", - отметили в пресс-службе.

Она добавила, что PKP IС планирует эксплуатировать около 70 совместных "билетоматов".

Компания напомнила, что сейчас билеты на ее поезда можно купить, кроме касс, через Интернет, в том числе, с помощью мобильного телефона.

Как сообщал УНИАН, PKP Intercity планирует в текущем году увеличить долю продаваемых билетов через Интернет до 16% с менее 6% из общего количества в прошлом году благодаря росту популярности этой услуги среди своих клиентов. За первую половину текущего года компания продала таким образом 0,5 млн билетов.

Справка УНИАН. Принадлежащая польскому государству PKP Intercity в прошлом году перевезла почти 37 млн пассажиров, что составило 14% всех перевезенных пассажиров на железной дороге в Польше.

Крупнейшим пассажирским ж/д перевозчиков в стране является специализирующаяся на региональных перевозках компания Przewozy Regionalne, услугами которой в прошлом году воспользовались почти 110 млн пассажиров.