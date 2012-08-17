Украина заинтересована в сотрудничестве с Кореей, но поезда будет использовать свои

Украина заинтересована развивать сотрудничество с Кореей в вопросе создания в нашем государстве скоростного железнодорожного движения.

Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с Уполномоченным Президента Республики Корея Ли Дже О, которая состоялась сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина и Корея уже имеют опыт сотрудничества в направлении внедрения скоростного железнодорожного движения: в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года были закуплены корейские скоростные поезда «Хюндай». При этом Н.Азаров отметил, что Украина способна самостоятельно производить высококачественные скоростные поезда. Так, за последний период были вложены значительные финансовые ресурсы в реконструкцию ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», который является одним из крупнейших отечественных производителей транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава.

Глава правительства проинформировал членов корейской делегации, что Крюковский завод разработал скоростной межрегиональный двухсистемный электропоезд, который завершает необходимые испытания. Скоростной поезд отечественного производства способен ездить по железнодорожным путям и отечественного, и европейского стандарта.

«Скоростной поезд, разработанный Крюковским вагоностроительным заводом, построен с учетом параметров наших электрических сетей, нашего железнодорожного пути, климатических условий и тому подобное. Именно поэтому мы делаем ставку на поезда отечественного производства», - подчеркнул премьер-министр.

Н.Азаров отметил, что развитие украинско-корейских отношений в этом вопросе должно включать как опыт Кореи, так и опыт Украины. «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества, в том числе по внедрению скоростного железнодорожного движения. Но это должны быть исключительно совместные проекты. Давайте так смотреть на этот вопрос. Он очень важен», - заявил глава правительства.

Он также добавил, что введение в Украине скоростного железнодорожного соединения даст гражданам альтернативу авиасообщению: граждане будут иметь возможность по железной дороге с одного конца страны в другой доехать всего за час-два. «В каждом областном центре Украины есть аэропорты. Например, расстояние от Полтавы до Киева – 350 км. Если скоростной поезд будет преодолевать это расстояние за час, то мы сэкономим на авиасообщении. Для нас эта идея чрезвычайно перспективна», - подчеркнул Н.Азаров.

В свою очередь Ли Дже О сообщил, что Корея готова к такому сотрудничеству. В частности, предлагает совместное производство скоростных поездов в Украине, строительство скоростных железных дорог межобластного и межгосударственного сообщения, заинтересована в участии в строительстве терминала сжиженного газа и в создании в Украине «электронного управления» и т.п.

Напомним, в четверг, 16 августа Н.Азаров заявил, что Украина намерена отказаться от закупки поездов «Хюндай» в пользу поездов Крюковского вагонзавода.

«Создал Крюковский вагоностроительный завод поезд не лучше и не хуже «хюндая», который курсирует сейчас по нашим железным дорогам. Мы «Хюндай» больше покупать не будем, будем покупать поезд Крюковского завода», - сказал Н.Азаров.