Уровень компенсаций от ОГА за пригородную перевозку льготников составил 48%

В январе-июле 2012 года железные дороги Украины в пригородном сообщении перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 172,4 млн грн, а компенсации получили 82,7 млн грн, или 48% от необходимой суммы.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), больше всего средств по результатам 7 месяцев 2012 года недополучила Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) - 33,7 млн грн, тогда как перевезла льготников на сумму 48,75 млн грн (компенсировано лишь 30,8%). Это объясняется задолженностью Киевской городской и областной государственных администраций. В частности, КГГА должна возместить ЮЗЖД 17,5 млн грн, а перечислила лишь 1,977 млн грн, или 11,3% от нужной суммы. Киевская область получила услуг на 11,9 млн грн, но возместила железной дороге только 39,6%.

Кроме того, Харьков и Харьковская область получили от Южной железной дороги услуг по перевозке льготников на 25 млн грн, но возместили ЮЖД 8,343 млн грн или 33,3%.

Львовская железная дорога (ЛЖД) перевезла пассажиров льготных категорий на 33,099 млн грн, а получила компенсацию в размере 62,4% необходимой суммы.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) получила только 58,6% компенсации, Донецкая железная дорога (ДЖД) - 52,2%, Одесская (ОЖД) — 57,1%.

В то же время, «Укрзализныця» отмечает, что некоторые области заплатили железной дороге компенсацию вперед, в частности, Кировоградская - 184,6%, Черновицкая - 103,2% и Ровенская -135,2%.

Наибольшая задолженность перед железной дорогой у местных советов мегаполисов — Киева и Харькова.

Справка УНИАН. Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет по электропоездам — 80,3%, дизель-поездам - 93,1%.

На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан.

Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов.