Мининфраструктуры предлагает передавать порты в концессию

Министерство инфраструктуры Украины предлагает передавать порты в концессию для привлечения инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом шла речь на расширенном заседании рабочей группы по организационно-технической подготовке к внедрению прозрачных механизмов использования частными инвесторами объектов портовой инфраструктуры.

Как отметил заместитель министра Дмитрий Демидович, в рамках реализации портовой реформы министерство предлагает концессию как наиболее распространенную в мире модель сотрудничества между государством и частными компаниями.

«Мы считаем, что концессия является наиболее взвешенной и перспективной моделью привлечения инвестиционных средств, и именно концессия может стать основой для реализации долгосрочных инвестиционных проектов», - сказал он.

«Концессия - это основной пункт стратегии развития украинского портового хозяйства: государство не теряет свою собственность, концессионер получает гарантии и возможность прогнозируемой долгосрочной работы, развивается инфраструктура портов, изношенность которой сейчас составляет около 70%», - сказал директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Мининфраструктуры Владимир Севрюков.

В министерстве отметили, что среди преимуществ концессии - прозрачность привлечения средств, эффективность управления, правовая защита инвестиций, целевое развитие объектов портовой инфраструктуры, а также гарантии выполнения обязательств всеми участниками концессионных договоров. В отличие от приватизации, как наиболее радикального способа привлечения инвесторов, при условии сотрудничества на условиях концессии собственность портов остается за государством.

«Ведь с одной стороны концессия - это форма привлечения капитала, а с другой - это реализация желания государства контролируемо развивать морехозяйственный комплекс, учитывая социальную составляющую. Такая форма хорошо зарекомендовала себя в мировом масштабе и особенно в инфраструктурных проектах», - добавил Д. Демидович.

Как сообщили в пресс-службе, по результатам обсуждения участники встречи - украинские и иностранные компании, стивидорные компании, крупнейшие грузоотправители, потенциальные инвесторы, банковские учреждения и эксперты отрасли поддержали концессию как оптимальный механизм инвестирования в портовую отрасль.

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