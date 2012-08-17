Чистая прибыль компании Cisco выросла на 24% до 8 млрд долл.

Чистая прибыль компании Cisco (США) увеличилась в 2012 финансовом году (завершился 28 июля) по сравнению с 2011 финансовым годом на 24% и составила 8 млрд долл. (при расчете по принципам GAAP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Cisco.

Выручка компании за отчетный год выросла на 7% и составив 46,1 млрд долл. При этом чистая прибыль на одну акцию Cisco в 2012 финансовом году составила 1 долл. 49 центов.

Как отметили в компании, «вышеупомянутые результаты по итогам года» во многом были обусловлены результатами работы Cisco в 4-м квартале, в котором чистый объем продаж компании составил 11,7 млрд долл., а чистая прибыль – 1,9 млрд долл.

Как отметил главный исполнительный директор компании Cisco Джон Чемберс, нацеленность компании на поставки интеллектуальных сетей и технологических архитектур, построенных на базе интегрированных продуктов, услуг и программных платформ, стимулирующих бизнес заказчиков, «подтвердила верность нашей долгосрочной стратегии».

По состоянию на конец четвертого квартала 2012 финансового года объем наличных средств, их эквивалентов и инвестиций компании Cisco достиг 48,7 млрд долл. (год назад – 44,6 млрд долл.).

В течение 2012 финансового года Cisco выкупила 262 млн обыкновенных акций на общую сумму 4,4 млрд долл., таким образом, с начала этой программы компания выкупила и вывела из обращения 3,7 млрд обыкновенных акций на общую сумму около 76,1 млрд долл. В рамках этой программы Cisco осталось выкупить акции на сумму около 5,9 млрд долл. Срок завершения программы не определен.

В течение 2012 финансового года компания Cisco выплатила акционерам дивиденды на общую сумму 1,5 млрд долл.

Справка УНИАН. Компания Cisco (США) – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Выручка компании в 2011 финансовом году составила 43,2 млрд долл.