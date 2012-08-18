Самолет, на борту которого был глава МВД Филиппин, упал в море

Легкий самолет "Сессна", на борту которого находился министр внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Хессе Робредо, упал в море после того, как передал сигнал о попытке совершить аварийную посадку.

По меньшей мере, один из находившихся на борту людей спасен. Тем не менее, точных данных о судьбе главы МВД пока нет, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По словам министра транспорта и коммуникаций Филиппин Мануэля Рохаса, самолет вылетел днем из город Себу в центральной части страны и направлялся в город Нага, откуда родом Х.Робредо. Однако в полете пилот сообщил в аэропорт Масбате о том, что собирается совершить аварийную посадку. Машина, однако, не добралась до аэродрома и рухнула в море.

По словам М.Рохаса, помощник Х.Робредо успел выскочить из падающего в воду самолета и остался жив, его удалось спасти.