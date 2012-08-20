ДТП в Кировоградской области: пострадали пять граждан Беларуси

19 августа в 4.35 возле Голованевска Кировоградской области на автодороге Ульяновка – Николаев произошло столкновение двух легковых автомобилей, которое привело к возгоранию одного из них.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 граждан Беларуси, которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Кировоградской области.