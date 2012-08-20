ДТП в Кировоградской области: пострадали пять граждан Беларуси
08:45, 20 августа 2012Транспорт/Связь
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19 августа в 4.35 возле Голованевска Кировоградской области на автодороге Ульяновка – Николаев произошло столкновение двух легковых автомобилей, которое привело к возгоранию одного из них.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 граждан Беларуси, которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.
На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Кировоградской области.
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