Украинско-российский «Зенит-3SL» установил рекорд точности выведения спутника на орбиту

Мировой рекорд по точности выведения космического корабля на орбиту был поставлен при запуске спутника Intelsat-21, осуществленном с плавучей платформы в Тихом океане с помощью украинско-российской ракеты-носителя "Зенит".

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил президент-генконструктор РКК "Энергия" Виталий Лопота.

После запуска по прямой видеосвязи замгенконструктора РКК "Энергия" Валерий Алиев, находящийся на плавучей платформе, доложил В.Лопоте, который следил за запуском в Королеве (Россия), параметры выведения спутника на орбиту.

""Морской старт" подтвердил свою надежность. В ходе запуска достигнута уникальная точность. Высота в перигее должна была быть 280 плюс минус 13 километров, ошибка составила ноль. Высота в апогее должна быть 35786 километров плюс минус 129 километров. А реальная высота в апогее составила 35781 плюс 7 километров", - доложил В.Алиев.

"Этот запуск поставил мировой рекорд по точности выведения (космического корабля на орбиту). Я поздравляю всю команду "Морского старта"и всю кооперацию предприятий, которые участвуют в этом проекте, а это 30 тысяч человек. Мы выполнили штатно нашу работу и продемонстрировали наши возможности", - отметил со своей стороны В.Лопота.

Ракета-носитель "Зенит-3SL"с американским спутником связи Intelsat-21 стартовала 19 августа с плавучей пусковой платформы "Одиссей" в Тихом океане в рамках проекта "Морской старт".

Справка УНИАН. Ракета-носитель «Зенит-2S», разгонный блок ДМ-SL и блок полезного груза с КА входят в состав ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-3SL». Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя «Зенит-2S» (т.е. первой и второй ступеней всей ракеты) являются ГКБ «Южное» и ПО «Южмашзавод» (г. Днепропетровск, Украина). Разгонный блок ДМ-SL создан и серийно изготавливается РКК «Энергия» им. С.П. Королева (г. Королев, Московская область, Россия). Разработку блока полезного груза, включающего в себя головной обтекатель и переходные элементы конструкции, посредством которых КА соединяется с разгонным блоком, обеспечивает компания «Boeing Commercial Space Company» (г. Сиэтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космического назначения «Зенит-3SL» - современное средство выведения, отличающееся простотой эксплуатации, полной автоматизацией процессов подготовки и запуска. Работает на жидком кислороде и керосине с продуктами сгорания - водой и углекислым газом. Благодаря этому отличается экологической чистотой. Доработана с учетом специфики морского старта.