Под Миргородом в автоаварии погибли двое и ранены семь человек

Под Миргородом Полтавской области в ДТП погибли двое и ранены семь человек.

Как сообщает Центр пропаганды УМЧС в Полтавской области, авария произошла 19 августа около 19.00.

31-летний водитель легкового автомобиля Ford допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen.

Водитель легкового автомобиля и его 32-летний пассажир погибли на месте.

В микроавтобусе постарадали семь человек. Они госпитализированы в Миргородскую центральную районную больницу.

Причины ДТП уточняются.