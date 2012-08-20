Под Миргородом в автоаварии погибли двое и ранены семь человек
09:19, 20 августа 2012Транспорт/Связь
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Под Миргородом Полтавской области в ДТП погибли двое и ранены семь человек.
Как сообщает Центр пропаганды УМЧС в Полтавской области, авария произошла 19 августа около 19.00.
31-летний водитель легкового автомобиля Ford допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen.
Водитель легкового автомобиля и его 32-летний пассажир погибли на месте.
В микроавтобусе постарадали семь человек. Они госпитализированы в Миргородскую центральную районную больницу.
Причины ДТП уточняются.
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