Глава авиакомпании Qantas отказался от бонусов. Его зарплата упадет с 5 до 2,3 млн долл.

Исполнительный директор австралийской авиакомпании Qantas Алан Джойс отказался от бонусов и повышения зарплаты, сообщает Agence France-Presse.

Как заявил Джойс в интервью австралийским СМИ, его решение отказаться от любых дополнительных вознаграждений по итогам 2012 фискального года было поддержано советом директоров авиакомпании. "Это был крайне сложный год для акционеров Qantas, и мы хотим показать, что моя зарплата напрямую зависит от финансового положения компании", - заявил Джойс.

Отказ Джойса от бонусов и иных дополнительных выплат, по данным местных СМИ, приведет к тому, что в 2012 фискальном году его зарплата в Qantas сократится с 5 до 2,3 миллиона австралийских долларов.

Ранее Qantas дала понять, что по итогам текущего фискального года впервые за 17 лет зафиксирует чистый убыток. По предварительным расчетам, прибыль компании до уплаты налогов составит около 50-100 миллионов австралийских долларов. Годом ранее этот показатель у Qantas составлял 552 миллиона долларов.

На финансовое положение компании негативно повлияли рост цен на топливо, повышение курса австралийского доллара, а также конфликт с профсоюзами, из-за которого в октябре 2011 года Qantas на 48 часов отменила все свои рейсы.

Ранее под давлением акционеров от бонусов и дополнительных выплат уже отказались главы крупнейших австралийских горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto. О замораживании зарплат высшему руководству также объявили банки ANZ и Commonwealth, пишет Lenta.ru.