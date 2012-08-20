ДТП в Запорожской области: мужчина сгорел заживо, еще 3 человека госпитализированы

В Запорожской области в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Харьков-Симферополь мужчина заживо сгорел в автомобиле, еще три человека госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ ГУ МВД в Запорожской области, авария произошла 19 августа около 23-00 на 278-м километре Харьков-Симферополь.

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Galant, ехавший в сторону Симферополя, не выдержав дистанцию и безопасную скорость, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Opel Omega, в результате чего ударенный автомобиль загорелся. "Трое людей, находившихся в салоне, смогли выбраться, один погиб – сгорел в автомобиле», - сообщили в ГАИ.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего.

Трое пострадавших (семья из Харьковской области), сумевших выбраться из горящего авто, госпитализированы с ожогами и травмами в центр экстремальной медицины и скорой помощи г. Запорожья.

По факту ДТП проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.