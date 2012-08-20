Железные дороги за 7 месяцев увеличили перевозку импортных грузов на 16% - до 17,2 млн т

Железные дороги Украины в январе-июле 2012 года увеличили перевозку импортных грузов на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 17,208 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, в импортном сообщении было перевезено 8,518 млн тонн каменного угля, 2,933 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 2,024 млн тонн руды железной и марганцевой, 1,744 млн тонн минеральных стройматериалов, 0,99 млн тонн черных металлов.

Также «Укрзализныця» отмечает, что за 7 месяцев 2012 года в импортном сообщении по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросла перевозка каменного угля — на 25,6%, нефти и нефтепродуктов — на 32,6%, кокса — на 57,6%, руды цветной — на 32,3%, минеральных строительных материалов — на 44%, соли — на 32,5%.

Напомним, железные дороги Украины в январе-июле 2012 года перевезли 262,7 млн тонн грузов, что на 0,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

В то же время, перевозка импортных грузов в январе-июне 2012 года возросла на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 17 млн тонн, перевозка экспортных грузов увеличилась на 10,9% - до 68,814 млн тонн.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в 2011 году увеличили перевозку грузов на 8,4% по сравнению с 2010 годом - до 469,3 млн тонн, и перевезли 495,7 млн пассажиров - на 0,4% больше, чем в 2010 году. Грузооборот железных дорог Украины в 2011 г. составил 243,9 млрд т/км - на 6,3% больше плана и на 11,8% больше показателей 2010 года.

Объем транзитных перевозок в 2011 году увеличился на 9,2% по сравнению с 2010 годом - до 51 млн тонн, что на 7,4% больше запланированного.