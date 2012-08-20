Российская авиакомпания “Ямал” увеличила частоту рейсов на маршруте Москва-Одесса

Российская авиакомпания “Ямал” увеличила частоту рейсов на маршруте Москва (Домодедово) - Одесса до четырех рейсов в неделю.

Об этом УНИАН сообщили в Международном аэропорту «Одесса».

По информации аэропорта, ранее авиакомпания планировала совершать на маршруте один рейс в неделю по пятницам.

Первый рейс на маршруте авиакомпания «Ямал» выполнила 10 августа. Второй рейс состоялся 17 августа.

Обслуживать маршрут будут Boeing 737 и Bombardier CRJ200.

Авиакомпания «Ямал» стала пятым по счету перевозчиком, который открыл регулярные полеты из Москвы в Одессу.

Напомним, Международный аэропорт «Одесса» в январе-июле 2012 года увеличил пассажиропоток на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 487,4 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал» создана в 1997 году в столице Ямало-Ненецкого автономного округа РФ городе Салехард. Базируется в аэропортах Салехарда, Тюмени и Москвы (Домодедово).

Авиакомпания «Ямал» выполняет регулярные рейсы между крупнейшими городами Сибири и России, а также международные регулярные и чартерные рейсы.

Воздушный флот перевозчика насчитывает 25 самолетов.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе наиболее крупных аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Пассажиропоток Международного аэропорта «Одесса» в 2011 году вырос на 16,6% по сравнению с 2010 годом - до 824,3 тыс. пассажиров, за 6 месяцев 2012 года пассажиропоток вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 381,5 тыс. пассажиров.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.