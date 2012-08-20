«Борисполь» с начала зимней навигации переведет рейсы «АэроСвита» и МАУ в терминал D

Международный аэропорт «Борисполь» с 28 октября 2012 года — с начала зимней навигации, намерен перевести рейсы базовых национальных авиаперевозчиков — авиакомпаний «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины» в пассажирский терминал «D».

Как говорится в сообщении аэропорта, обе авиакомпании получили соответствующее приглашение.

«Начиная с зимнего расписания 2012-2013 гг. согласно рекомендациям IATA и для удобства пассажиров, обслуживания рейсов базовых национальных авиаперевозчиков будут переведены в пассажирский терминал «D» Международного аэропорта «Борисполь». С даты начала зимней навигации - 28 октября - обе базовые авиакомпании - «Международные Авиалинии Украины» и «АэроСвит» - получили приглашение выполнять рейсы из нового терминала», - говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт «Борисполь» также отмечает, что аэропортовые сборы и ставки останутся без изменений.

В то же время, в сообщении аэропорта говорится, что переговоры с авиакомпаниями усложняет вопрос обслуживания трансферных пассажиров, так как оригинальный проект терминала не предусматривает принятия внутренних рейсов.

По словам генерального директора Международного аэропорта «Борисполь» Антона Волова, до конца августа все процедуры перевода МАУ и «АэроСвита» в терминал «D» должны быть завершены.

Справка УНИАН. Терминал «D» является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.

«Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.