Air Arabia зимой увеличит количество рейсов на маршруте Харьков-Шарджа-Харьков

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Северной Африки и Ближнего Востока авиакомпания Air Arabia в зимнем расписании 2012-2013 года увеличит количество рейсов, следующих по маршруту Харьков-Шарджа-Харьков, до двух в неделю.

Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта «Харьков».

Рейс Харьков-Шарджа-Харьков будет выполняться на воздушных судах типа Airbus A-320 общей вместимостью в 162 пассажирских места.

Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.

Зимнее расписание начнет работать с 27 октября 2012 года.

Напомним, в 2011 году пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 26,8% по сравнению с 2010 годом — до 308,5 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Реконструкцию Международного аэропорта "Харьков" в рамках подготовки инфраструктуры Харькова к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года осуществляет группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса включая строительство аэродромно-диспетчерской башни выделено 191,3 млн долл.

Реконструкция аэропорта началась с апреля 2008 года, когда компания "Нью Системс АМ" (группа DCH) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Шарджа - третий по величине город в ОАЭ, административный центр эмирата Шарджа, расположен на берегу Персидского залива к северо-востоку от столицы — Абу-Даби по соседству с Дубаем и Аджманом, образуя агломерацию.

Авиакомпания Air Arabia (Дубаи) была создана в 2003 году. Состоит из группы компаний и совершает рейсы в более чем 57 городов востребованных туристических направлений Северной Африки, Ближнего Востока и Индии.