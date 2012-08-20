Российская "Энергия" предлагает Украине и Казахстану создать новую ракету-носитель

Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" предлагает совместно с Украиной и Казахстаном создать новую ракету-носитель и использовать в этом проекте технологии программы "Энергия-Буран".

Об этом сообщил журналистам президент – генеральный конструктор предприятия Виталий Лопота, передает РИА «Новости».

"РКК предлагает в кооперации с Украиной и Казахстаном сделать ракету-носитель "Содружество", в которой будут использованы технологии программы "Энергия-Буран". Это стартовый комплекс, который сегодня еще живой, или, по крайней мере, его можно привести в порядок. Это блоки "А", которые используются в ракете-носителе "Зенит", это двигатели, производимые сегодня. Правда, вместо водородной центральной части мы будем использовать кислородно-керосинные двигатели и компоновать первую и вторую ступени из пяти блоков", - сказал В.Лопота.

По его словам, про грузоподъемность новой ракеты-носителя пока трудно говорить, но она должна составлять от 60 до 70 тонн.

"Этого вполне достаточно для реализации планов облета Луны. При наличии амбиций и политической воли это (создать новую ракету-носитель) можно сделать за несколько лет, и при этом не уступать нашим американским коллегам", - отметил генконструктор РКК "Энергия".

Система "Энергия-Буран" - советский проект космического многоразового корабля - была создана в конце 1980-х годов. Челнок "Буран" выводила на орбиту ракета-носитель "Энергия", которая была способна выводить в космос полезную нагрузку более 100 тонн. Стартовый комплекс находится на космодроме Байконур.

ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" - стратегическое предприятие России по пилотируемым космическим системам, специализирующееся на создании новых космических технологий, включая разработку автоматических космических систем различного назначения, ракетных систем для выведения космических аппаратов на орбиту. Корпорация производит, в частности, пилотируемые корабли "Союз", грузовые корабли "Прогресс", разгонные блоки для ракет-носителей.